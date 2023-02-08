Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı

Giriş: 08.02.2023 - 05:59 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
Depremzedelerin bulunduğu otomobil şarampole devrildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Ali Cengiz A. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 16. kilometresinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Gülay A, Muhammed Yusuf A, Sonay Büşra A, Yusuf A. (9) ve Ahmet Talha A. (5) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçta bulunan depremzedelerin Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'dan Kırıkkale'deki yakınlarının yanına geldikleri öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Vali Gül:
Vali Gül: "Provokatif paylaşımlara yasal işlem yapılacak"
Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Malatya'da depremden 44 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
İstanbul’da vapur seferlerine hava muhalefeti
İstanbul’da vapur seferlerine hava muhalefeti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.