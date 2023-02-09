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Depremzedelere yardım götürmek isterken kazada hayatını kaybetti

Hatay'a kendi imkanlarıyla yardım malzemesi taşıyan Abdülaziz Kartal, Adana'da trafik kazasında hayatını kaybetti. İki çocuk babası Kartal'ın cenazesi, Şırnak'ta toprağa verildi

Giriş: 09.02.2023 - 19:45 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedelere yardım yolunda kazada öldü
DHA

Hatay'daki depremzedelere kendi imkanlarıyla yardım götürmek isteyen Abdülaziz Kartal (30), trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın merkezli depremlerin vurduğu Hatay'a, Antalya'dan toplanan ihtiyaç malzemelerini kendi imkanlarıyla götürmek için yola çıkan evli ve 2 çocuk babası Abdülaziz Kartal'ın kullandığı kamyonet, Adana Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kartal, kurtarılamadı. Kartal'ın cenazesi, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Toklu köyünde toprağa verildi.

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