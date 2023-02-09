Depremzedelere yardım yolunda kazada öldü

Hatay'daki depremzedelere kendi imkanlarıyla yardım götürmek isteyen Abdülaziz Kartal (30), trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın merkezli depremlerin vurduğu Hatay'a, Antalya'dan toplanan ihtiyaç malzemelerini kendi imkanlarıyla götürmek için yola çıkan evli ve 2 çocuk babası Abdülaziz Kartal'ın kullandığı kamyonet, Adana Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kartal, kurtarılamadı. Kartal'ın cenazesi, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Toklu köyünde toprağa verildi.

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