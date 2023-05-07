Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel

Depremzedelere yapılacak 'ulaşım' yardımının detayları belli oldu

AFAD'ın daha önce duyurduğu, 6 Şubat depreminden sonra şehrine geri dönmek isteyen depremzede vatandaşlara yapılacak olan ulaşım yardımlarının detayları belli oldu

Giriş: 07.05.2023 - 00:28 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedelere yapılacak 'ulaşım' yardımının detayları belli oldu
DHA

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) daha önce duyurduğu, şehrine geri dönmek isteyen depremzede vatandaşlara yapılacak ulaşım yardımlarının ayrıntıları belli oldu.

AFAD'ın daha önce duyurduğu, 6 Şubat depreminden sonra şehrine geri dönmek isteyen depremzede vatandaşlara yapılacak olan ulaşım yardımlarının detayları belli oldu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre; kendi araçlarıyla şehrine dönmek isteyen depremzede vatandaşlar, valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan müracaat noktalarına giderek yol masraf belgesi alacak, gittikleri ildeki müracaat noktasına geldiklerini bildirerek yol masraflarını temin edebilecekler. Afet bölgesinden dönüş yapmak isteyen depremzede vatandaşlar da tekrar müracaat merkezlerine giderek yol masraf belgesi alabilecek, dönüş yaptıkları ildeki müracaat noktalarına giderek yol masraflarını alabilecek.

Toplu taşıma araçlarını kullanacak depremzede vatandaşlar ise müracaat noktalarına başvurarak valilik ve kaymakamlıklarca temin edilen uygun araçlar ile ulaşımlarını sağlayabilecek. Ayrıca, kendisi bilet alanlar da yine müracaat noktalarına başvurarak bilet ücretlerini geri alabilecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Sanat yönetmeni Ülkenciler hayatını kaybetti
Sanat yönetmeni Ülkenciler hayatını kaybetti
Mali Büyükelçisi Onart merkeze alındı
Mali Büyükelçisi Onart merkeze alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.