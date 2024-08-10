Vatandaşların yoğun ilgisiyle fuarın açılışı gerçekleştirdiklerini anlatan Görgel, şunları söyledi: "Vatandaşlarımız bizim yapmış olduğumuz faaliyetlerde bizim yanımızda olduklarında biz moral, motivasyon buluyoruz ve hizmet yapma azmimiz artarak devam ediyor. Bu sadece başlangıç ve daha çok şey yapacağız. İnşallah hem gençlerimiz hem çocuklarımız hem vatandaşlarımızın konforunu arttırma anlamında şehrimize birçok hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde hem hükümetimiz hem de yerel yönetimler olarak bizler vatandaşlarımızın eski günlerinden daha iyi zamanlara fiziki anlamda moral anlamında da kavuşması için çalışacağız. Tabii ki 6 Şubatta biz canlarımızı kaybettik. Onların anılarına saygı duyarak bu faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz."