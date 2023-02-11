Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
DEPREMZEDELERE KİRA DESTEĞİ | Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Kira desteği ne kadar verilecek ve ne zaman ödenecek?

Depremzedelere 1 yıl kira desteği verilecek! Kira yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Depremzedelere kira yardımı desteği ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminde çok sayıda bina yıkılırken evsiz kalan afetzedelere 1 yıl kira desteği ödemeleri yapılacak. İşte, Depremzedelere kira yardımı başvurusu hakkında merak edilen detaylar...

Giriş: 11.02.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Depremzedelere kira yardımı başvurusu gündemdeki yerini koruyor. Yıkılan ve hasar gören konutların bir yıl içerisinde inşa edileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere kira yardımı yapılacağını duyurdu. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşların mağdur olmaması amacıyla, 1 yıl kira desteği ödemeleri yapılacak. İşte, Depremzedelere kira yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır ve ne kadar verilecek, ne zaman ödenecek? sorularının yanıtına ilişkin merak edilenler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KİRA DESTEĞİ AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmuştur. 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız." dedi.

  • VATANDAŞLAR KİRA BEDELLERİ ÖDENEREK KONUTLARA YERLEŞTİRECEK

    Erdoğan, "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacağız. Bir yıl boyunca vatandaşlarımız buralarda kalabilecek. Türk Hava Yolları deprem bölgesine gidenleri de gelenleri de ücretsiz olarak taşıyacaktır, bunun talimatı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

  • HANE BAŞINA 15'ER BİN TL KİRA DESTEĞİ YAPILACAK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının devamında "Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımını yapacağız" ifadelerini kullandı.

  • KİRA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı, "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. 1 yıl itibariyle vatandaşlarım kalabilecek." dedi.

  • KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kira desteği başvursunun nereden ve nasıl yapılacağına için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin son dakika detayları açıklandığında haberimize yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.