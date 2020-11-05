Depremzedelere gönderilen duygu yüklü koliler - İZMİR

Depremin vurduğu Bayraklı ilçesindeki Zeki Müren Parkı'na da yüzlerce çadır kuruldu.Rızabey ve Emrah Apartmanı yakınındaki çoğu ağır hasarlı apartman sakinlerinin konakladığı bu çadırlarda yardım gönüllüleri ihtiyaçları karşılamak için seferber oluyor.Başta gıda ve ısınma olmak üzere çadırda kalanlara her türlü yardımın organizasyonu ise park içindeki basketbol sahasından yapılıyor.
Türkiye'nin 50 ilinden, çoğunluğu kargo ile gönderilen yardım kolilerinden çıkan bazı mektuplar ise okuyanları duygulandırıyor.
Organizasyonun öncülerinden emekli polis memuru Engin Kılınçkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından yardımları koordine etmek için 5 arkadaşıyla işe koyulduklarını söyledi.Kapalı basketbol sahasını lojistik üs olarak kullandıklarını anlatan Kılınçkaya, depremzedeler için gönderilen gıda, konfeksiyon, ayakkabı, ilaç, çocuk bezi ve çok sayıda malzemeyi burada kategorize ettiklerini anlattı.Kılınçkaya, yapılan organizasyonun halk hareketine döndüğüne dikkati çekerek, "Burası yardım toplama merkezi gibi oldu. Türkiye'nin her bölgesinden kargolar geliyor. Bu birlik ve beraberlikle zor günleri atlatacağımıza inanıyorum." dedi.
- "Süt kokulu kuzular"
Kolilerin bazılarında yardımseverlerin duygularını kaleme aldığı mektupların yer aldığına işaret eden Kılınçkaya, bunlardan bir öğretmenin yazdığını gözyaşları içinde okudu:"Süt kokulu kuzular, yaşadıklarınız kolay değil. Şu an nefes alabiliyorsanız bunu da atlatırsınız. Maaşını alan öğretmen ablaların, abilerin ve temizlik görevlisi teyzelerinizin topladıkları sizler için. Ada da sizler için kumbarasını boşalttı. Ayağınıza taş değmesin kuzularım. Oynadıkça, yedikçe, giyindikçe sizi sevdiğimizi ve duacınız olduğumuzu unutmayın. Maral Ada'nın annesi."
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