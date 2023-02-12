Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 depremden sonra Adana’da jandarma ekipleri, depremzedelerin güvenle farklı illere ulaşması için tahliyesine yardımcı oluyor.

Giriş: 12.02.2023 - 09:07 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor
Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Türkiye’nin dört bir yanından Adana ve çevre illerindeki depremzedelere yardımcı olmak için gelen jandarma ekipleri, kurulan Adana Valiliği Jandarma Komutanlığı Koordinasyon Merkezi ile Adana’dan ayrılmak isteyen depremzedelerin güvenle farklı illere ulaşması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Adana Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi'nin depremzede vatandaşların güvenle kalacakları ortama dönüştürülmesi ile yaklaşık 8 bin kişinin bulunduğu alanda jandarma ekipleri, Adana’dan ayrılmak isteyen, Hatay, Kahramanmaraş, Elbistan, Osmaniye’den Adana’ya gelen depremzedelerin bölgeden tahliye talepleri için mesai yapıyor.

Elbistan’da evi büyük hasar gören Eray Aygün, “Elbistan yerle bir. Beni kuzenim aldı buraya getirdi. Buradan Mersin’de yakınlarımızın yanına gitmeyi planlıyoruz. Allah herkesten razı olsun. Herkes büyük bir özveri ile çalışıyor. 10 ilde yaşanan bir deprem. Buradan jandarma ekiplerine kayıt yaptırarak bölgeden ayrılacağız” diye konuştu.

Adana İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Çağatay Börklü, “Adana İl Jandarma Komutanlığında görevli personellerimiz ve diğer illerden gelen personellerimiz ile Hatay ve depremden etkilenen illerden gelen depremzedelerin gelmesi ile irtibat ve kayıt noktasındayız. Burada hem ilimize gelen vatandaşlarımızı kayıt alıyoruz, ardından gidecekleri illere güvenle ulaşmaları için yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımız burada yaptırdıkları kayıt ile gittikleri illerde kalacakları noktalarda devletimiz tüm imkanları ile buradan giden vatandaşlarımıza mağdur olmaması için yardımcı oluyor” dedi.

Jandarmada ekipleri depremzede çocukları da yalnız bırakmazken, aileler tahliye noktalarından jandarma ekiplerine kayıt yaptırarak Adana’dan ayrılıyor. Bilal Şahin, “Deprem olduğundan beri gerek jandarmamız gerek AFAD olsun devletin tüm kurumları burada bizim hizmetimizde. Ben devletimiz ile gurur duyuyorum. Allah devletimize, Cumhurbaşkanına zeval vermesin” diyerek, yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deprem bölgesine uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
Deprem bölgesine uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
'85 milyon Tek Yürek' bağış kampanyası
'85 milyon Tek Yürek' bağış kampanyası
149. saatte kurtarıldı!
149. saatte kurtarıldı!
Depremi fırsat bilen vicdansızlar tutuklandı
Depremi fırsat bilen vicdansızlar tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.