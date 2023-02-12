Depremzedeler jandarma desteği ile tahliye ediliyor

İHA

Türkiye’nin dört bir yanından Adana ve çevre illerindeki depremzedelere yardımcı olmak için gelen jandarma ekipleri, kurulan Adana Valiliği Jandarma Komutanlığı Koordinasyon Merkezi ile Adana’dan ayrılmak isteyen depremzedelerin güvenle farklı illere ulaşması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Adana Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi'nin depremzede vatandaşların güvenle kalacakları ortama dönüştürülmesi ile yaklaşık 8 bin kişinin bulunduğu alanda jandarma ekipleri, Adana’dan ayrılmak isteyen, Hatay, Kahramanmaraş, Elbistan, Osmaniye’den Adana’ya gelen depremzedelerin bölgeden tahliye talepleri için mesai yapıyor.

Elbistan’da evi büyük hasar gören Eray Aygün, “Elbistan yerle bir. Beni kuzenim aldı buraya getirdi. Buradan Mersin’de yakınlarımızın yanına gitmeyi planlıyoruz. Allah herkesten razı olsun. Herkes büyük bir özveri ile çalışıyor. 10 ilde yaşanan bir deprem. Buradan jandarma ekiplerine kayıt yaptırarak bölgeden ayrılacağız” diye konuştu.

Adana İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Çağatay Börklü, “Adana İl Jandarma Komutanlığında görevli personellerimiz ve diğer illerden gelen personellerimiz ile Hatay ve depremden etkilenen illerden gelen depremzedelerin gelmesi ile irtibat ve kayıt noktasındayız. Burada hem ilimize gelen vatandaşlarımızı kayıt alıyoruz, ardından gidecekleri illere güvenle ulaşmaları için yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımız burada yaptırdıkları kayıt ile gittikleri illerde kalacakları noktalarda devletimiz tüm imkanları ile buradan giden vatandaşlarımıza mağdur olmaması için yardımcı oluyor” dedi.

Jandarmada ekipleri depremzede çocukları da yalnız bırakmazken, aileler tahliye noktalarından jandarma ekiplerine kayıt yaptırarak Adana’dan ayrılıyor. Bilal Şahin, “Deprem olduğundan beri gerek jandarmamız gerek AFAD olsun devletin tüm kurumları burada bizim hizmetimizde. Ben devletimiz ile gurur duyuyorum. Allah devletimize, Cumhurbaşkanına zeval vermesin” diyerek, yapılan çalışmalar için teşekkür etti.