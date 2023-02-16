Depremzedeler için yakacak odun seferberliği sürüyor

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, depremzedeler için bölgeye yakacak odun sevkiyatı sürüyor.

OGM yetkililerinden alınan bilgiye göre, orman teşkilatı, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, AFAD koordinatörlüğünde arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere pek çok alanda desteğini sürdürüyor. Felaketin ardından yurt genelinde iş makinelerini, personel ve Orman Arama Kurtarma Timi (ORKUT) ekiplerini bölgeye gönderen OGM, Afyonkarahisar'da bulunan tamir bakım atölyesinde üretilen konteyner ve seyyar tuvaletleri söz konusu illere sevk etti.

Depremzedelerin temel ihtiyaçları için su tankı bulunan araçlarla sürekli su takviyesi yapılırken yurdun dört bir yanındaki OGM personelince gıda, kıyafet, tıbbi malzeme, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlanarak düzenli şekilde bölgeye gönderiliyor.

YAKACAK ODUN SEVKİYATI

Elektrik ve doğal gazın kontrollü verildiği bölgede, soğuk hava nedeniyle en büyük ihtiyaçlardan olan yakacak odun konusunda da yurt genelinde seferberlik yürütülüyor. OGM koordinasyonunda deprem felaketinin ilk gününden itibaren firmaların, kooperatiflerin ve vatandaşların desteğiyle bölgeye yakacak odun sevkiyatı yapılıyor.

BUGÜNE KADAR 21 BİN 321 TON DESTEK

Sevkiyatlar aralıksız sürerken bugüne kadar bölgeye 21 bin 321 ton yakacak odun desteği sağlandı. Bu kapsamda, Adana'ya 546 ton, Adıyaman'a 3 bin 300 ton, Gaziantep'e 2 bin 100 ton, Hatay'a 5 bin 800 ton, Kahramanmaraş'a 7 bin 200 ton, Kilis'e 50 ton, Malatya'ya 674 ton, Osmaniye'ye 1636 ton ve Şanlıurfa'ya 15 ton yakacak odun desteği yapıldı.

Bu desteklerin 4 bin 186 tonu deprem bölgesinin kendi kaynaklarından sağlanırken, 17 bin 135 tonu ise başta OGM'nin ülke genelindeki depolarından olmak üzere kooperatifler ile vatandaşların kendi çabalarıyla oluşturuldu.