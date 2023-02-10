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Depremzedeler için psikolojik destek takımı kuruldu

Depremzedeler için terapist, psikolog, psikolojik danışman ekibi kuruldu. Aşkım Kapışmak, "Yetkililerle görüşme halindeyiz, uygun zamanda hazırlıklarımızı tamamlayıp yola çıkacağız. Haber bekliyoruz” dedi

Giriş: 10.02.2023 - 13:15 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedeler için psikolojik destek takımı kuruldu
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, etkilediği 10 ilimizde binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Kurtarma çalışmaları sürerken depremzedeler için uzmanlar psikolojik destek takım kurdu.

Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Psikolojik destek için bir ekip kuruyoruz. Terapist, psikolog, psikolojik danışman arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Özellikle çocukların yaşadıkları travmaların derin etkisini azaltabilmek adına imkânların elverdiği ölçüde elimizden geleni yapacağız. Yetkililerle görüşme halindeyiz., uygun zamanda hazırlıklarımızı tamamlayıp yola çıkacağız. Haber bekliyoruz”

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