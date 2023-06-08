Depremzedeler için destek merkezleri kuruluyor

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Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgede, Elidor; genç kadınlara yönelik uzun dönemli dayanışma hedefiyle 'Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri'ni hayata geçiriyor. Projenin tanıtıldığı toplantıda Unilever Türkiye, Orta Asya, İran Güzellik ve Sağlık Lideri Natali Kasap, Toplum Gönüllüleri Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ve proje elçisi Karsu projenin detayları hakkında bilgi verdi.

Elidor’un 2021'de genç kadınların güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı 'Kendi Yolumuzda' projesinin devamı niteliğindeki merkezler Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da kuruluyor. Merkezlerde TOG uzmanları tarafından oluşturulan programlar ile depremden etkilenen 17-25 yaş arası genç kadınlara yönelik duygusal ve sosyal destek çalışmalarına odaklanılacak. Genç Kadın Destek Merkezleri aracılığıyla 25 bin kadına destek olunması hedefleniyor.

Elidor, Genç Kadın Destek Merkezleri’nin yanı sıra deprem bölgesine yönelik dayanışmanın önemine dikkat çekmek için yapay zekâ öğrenmesiyle bir dijital anıtı da hayata geçiriyor. Bölgeden genç kadınların yaptıkları dayanışma temalı resimler, Karsu’nun projeye özel hazırladığı beste ve Elidor’un Instagram sayfası üzerinden gönderilecek dayanışma mesajları yapay zeka öğrenmesi aracılığıyla birleştiriliyor. Yapay zekâ öğrenmesiyle ortaya çıkacak dijital video eser Beşiktaş Akaretler’de kurulan 'Kendi Yolumuzda Dayanışma Anıtı'nda 12 Haziran'a kadar sergilenecek ve gönderilen umut temalı mesajlar, kurulan ekranlar aracılığıyla deprem bölgesindeki genç kadınlarla da paylaşılacak.

Natali Kasap, Karsu ve Ayşe Kırımlı

"DAYANIŞMAYLA BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ"

Gazeteci Esin Övet’in yönettiği toplantıda genç kadınların hayallerine uzanan yoldaki engeller konusunda uzun süredir birlikte çalıştıkları Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) ile şimdi yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Güzellik ve Sağlık Lideri Natali Kasap sözlerine şöyle devam etti: Bölgedeki kız kardeşlerimiz için afet öncesi dönemde dahi zorlu geçen gelecek yolculuğu artık çok daha farklı engelleri ve acıları da barındırıyor. Dayanışmayla, aramızdaki bağın gücüyle, ne kadar zaman alacaksa o kadar zamanda birlikte iyileşeceğiz. Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri ve TOG gönüllüleri buna imkân yaratmak için kız kardeşlerimizin yanında olacak. Beşiktaş Akaretler’de yapay zeka aracılığıyla oluşturacağımız 'Kendi Yolumuzda Dayanışma Anıtı' ile de dayanışmayı büyütmeyi hedefliyoruz. Deprem bölgesinden genç kadınların yaptıkları resimleri, dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından Elidor Instagram sayfasına gönderilen dayanışma mesajları ve Karsu’nun projeye özel bestesiyle yapay zeka aracılığıyla bir araya getiriyoruz. Ortaya çıkacak dijital 'Kendi Yolumuzda Dayanışma Anıtı' ile umut ve dayanışma duygusunun deprem bölgesinde bulunan genç kadınlara aktarılmasını hedefliyoruz. Gönderilecek mesajlar, deprem bölgesinde kurduğumuz ekranlar aracılığıyla bölgedeki genç kadınlarla da paylaşılacak. TOG ile 2021'den bu yana genç kadınları hayallerine giden yolda desteklediğimiz 'Kendi Yolumuzda' projesinin devamı niteliğindeki bu projeyle birlikte Elidor olarak 50 yıldır olduğu gibi anlamlı ve değer yaratan çalışmalar için desteğimizi sürdüreceğiz.

"UMUTSUZLUĞA KAPILIRSAN, DAYANIŞMAYI HATIRLA"

Toplantıda konuşan Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, dayanışmanın iyileştirici gücüne vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi: Hepimizi derinden sarsan depremin ardından, dayanışmanın en güzel örneklerine şahit oluyoruz. TOG olarak depremin ardından afetten etkilenen milyonlarca kişiye destek olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elidor ile genç kadınların eğitim ve gelecek hayallerine destek olduğumuz 'Kendi Yolumuzda' projesi kapsamında bu kez deprem bölgesindeki gençler için harekete geçtik. Açacağımız dört merkezde, sosyal ve duygusal destek atölyeleriyle genç kadınların yeniden atacağı umutlu ve güçlü adımlara eşlik edeceğiz. Elidor ile böyle anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Dayanışmanın iyileştirici gücüne inanıyoruz ve her zaman 'Umutsuzluğa kapılırsan, dayanışmayı hatırla' diyerek bu dayanışmaya herkesi davet ediyoruz.

"DEPREM SESSİZLİĞİNİN ALTINDAN UMUTLA KALKMAK İÇİN BİR BESTE YAPTIM"

Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri projesinin iletişim elçiliğini üstlenen Karsu ise Elidor’la yollarının 2018'de kesiştiğini ve markanın genç kadınlar için yaptıklarını beğeniyle izlediğini belirterek proje hakkında şunları söyledi: Acıları paylaşmanın önemine inanıyorum. Bu projenin amaçlarından en önemlisi ortak acılardan ortak umutlar yaratmak. Deprem sessizliğinin altından umutla kalkmak için yaşadığım duyguları bir beste ile ifade etmek istedim ve projeye özel bir beste armağan ettim. Depremin acısını derinden yaşayan biri olarak bestemin bu acıyı umuda çevirmek için bir katkı sunmasını diliyorum. Deprem bölgesindeki genç kadınların resimlerinin dayanışma mesajları ve bestemle birleşiminden oluşturulan 'Kendi Yolumuzda Dayanışma Anıtı'nın da bu projeyle herkese geçen kız kardeşlik duygusu için çok önemli olduğunu düşünüyorum.

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