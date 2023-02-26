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Depremzedeler evlerinin yıkılışını gözyaşlarıyla izlediler

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde 4 bloku yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’nin kalan 2 blokunun kontrollü yıkımına başlandı. Evleri ağır hasar alan vatandaşlar oturdukları apartmanlarının yıkılmasını gözyaşlarıyla izledi.

Giriş: 26.02.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedeler evlerinin yıkılışını gözyaşlarıyla izlediler
Evlerinin yıkılışını gözyaşlarıyla izlediler
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DHA

Karamanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem aralarında Gaziantep'in de olduğu 11 ilde büyük hasara yol açtı. Gaziantep'te Atatürk Mahallesi’nde bulunan 6 bloklu Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin 4 bloku deprem nedeniyle yıkıldı, 100’ün üzerinde kişi de burada yaşamını yitirdi. Sitede 2 blok ise yapılan incelemede ağır hasarlı olduğu belirlenerek yıkımına karar verildi. Ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkılan binada yaşayanlar, gözyaşları içerisinde çalışmaları izledi.

GERİYE ANILAR KALDI

Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin yıkılışının ardından geriye sadece hatıralar kaldı. Her biri onlarca kişiye mezar olan Polat Sitesi enkazından çıkarılan fotoğraflar, kitaplar, oyuncaklar ve ev gereçleri enkazın yanına bırakıldı. Her daireden çıkan eşyaları görenleri duygulandırıyor.Hafif yaralı olan depremzedeler tetanoz aşısı olmalıdır

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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