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Depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki Türk çocuk Hollanda’da tek başına bulundu/depremzede-oldugunu-soyleyen-5-yasindaki-turk-cocuk-hollandada-tek-basina-bulundu-3594121
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