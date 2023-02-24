DHA

Hatay'da meydana gelen depremin ardından ailesiyle Mersin'e gelen 7 yaşındaki Mehmet Çobanoğlu'na doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yakın konumdaki Mersin'de, depremzedeler kendilerine tahsis edilen otel, sosyal tesis ve barınma merkezlerine yerleştiriliyor. Merkez Akdeniz ilçesine gelen depremzedeler belediyeye ait kültür ve sanat evinde misafir ediliyor. Akdeniz Belediyesi'ne bağlı Güneş Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde ağırlanan depremzedeler çeşitli sosyal etkinliklerle afetin izlerini atmaya çalışırken, minik sürprizlerle de karşılaşıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinden ilçeye gelen ve kültür sanat evinde ağırlanan Çobanoğlu ailesinin minik oğlu Mehmet'e doğum günü sürprizi yapıldı. Pastasının üzerine konulan mumları üfleyen Mehmet'in mutluluğu gözlerinden okundu.