Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Depremzede Mehmet'e doğum günü sürprizi

Hatay'da meydana gelen depremin ardından ailesiyle Mersin'e gelen 7 yaşındaki Mehmet Çobanoğlu'na doğum günü sürprizi yapıldı

Giriş: 24.02.2023 - 21:52 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzede Mehmet'e doğum günü sürprizi
DHA

Hatay'da meydana gelen depremin ardından ailesiyle Mersin'e gelen 7 yaşındaki Mehmet Çobanoğlu'na doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yakın konumdaki Mersin'de, depremzedeler kendilerine tahsis edilen otel, sosyal tesis ve barınma merkezlerine yerleştiriliyor. Merkez Akdeniz ilçesine gelen depremzedeler belediyeye ait kültür ve sanat evinde misafir ediliyor. Akdeniz Belediyesi'ne bağlı Güneş Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde ağırlanan depremzedeler çeşitli sosyal etkinliklerle afetin izlerini atmaya çalışırken, minik sürprizlerle de karşılaşıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinden ilçeye gelen ve kültür sanat evinde ağırlanan Çobanoğlu ailesinin minik oğlu Mehmet'e doğum günü sürprizi yapıldı. Pastasının üzerine konulan mumları üfleyen Mehmet'in mutluluğu gözlerinden okundu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Osmaniye'de zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü asker 4 yaralı
Osmaniye'de zincirleme kaza: 2 ölü, 3'ü asker 4 yaralı
Çorlu'da ölümlü kaza
Çorlu'da ölümlü kaza
Deprem bölgesine giden TIR kaza yaptı: 1 yaralı
Deprem bölgesine giden TIR kaza yaptı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.