Depremzede köylüler, bayramda evlerine kavuşuyor

Mahalle sakinlerinden Tuncay Taşdemir, "Deprem maalesef ülkemiz için çok kötü oldu. Bizler çok şiddetli bir şekilde hissettik. Bununla beraber evlerimiz, ahırlarımız yıkıldı. Çok yakınımızı kaybettik. Bu acılarımız içerisinde, devletimiz sağ olsun, bizlere destek oldu. Önce çadırlarımız sonra konteynerlerimiz geldi, arkasında temeller atıldı. Şimdi de görüldüğü gibi evlerimiz yapıldı. Bayrama yetişeceğini öğrendik. İnşallah bir an önce biter. Devletimiz sağ olsun, bizlerin hayal edemeyeceğimiz şeyleri gerçekleştirdi. Bu bayram, inşallah çifte bayram yaşayacağız" diye konuştu.