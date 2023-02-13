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Depremzede kardeşlere Arda Güler sürprizi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da evleri kullanılamaz hale geldiği için çadırda kalan 13 ve 9 yaşındaki iki kardeş, Fenerbahçeli Arda Güler'den gelen telefonla büyük mutluluk yaşadı.

Giriş: 13.02.2023 - 17:05 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzede kardeşlere Arda Güler sürprizi
DHA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla 2 büyük deprem meydana gelmesinin ardından spor camiasının bu bölgeye hem maddi hem de manevi desteği sürüyor. Malatya'da evleri kullanılamaz hale geldiği için çadırda kalan, Muhammet ve Yasir'i görüntülü arayan Arda Güler, iki kardeşe moral verdi.

Fenerbahçeli Arda Güler'in telefonunun kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Altun kardeşler, "Arda ağabey ile görüştüğümüzde çok mutlu olduk. Çünkü ilk kez bir futbolcuyla görüşüyorduk ve en sevdiğimiz futbolcuydu. Çok duygulandık, heyecanlandık, karışık bir şeydi. Arda ağabey aradığında çok heyecanlıydık. Depremden dolayı da çok üzgün olduğumuz için o mutluluk onu bastırdı. Bizi tesislere ve maça da davet etti çok mutlu olduk" şeklinde konuştular.

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