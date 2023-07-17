Yerinde Dönüşüm Projesi başvuruları başladı! Depremzede hibe ve kredi desteği başvurusu nasıl yapılır?
Depremzedelere hibe ve kredi desteği verecek Yerinde Dönüşüm Projesi başvuruları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan depremzede hibe ve kredi desteği başvurusunun nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Projeden faydalanmak isteyenler "Yerinde Dönüşüm Projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, depremzede hibe ve kredi desteği başvurusu e-Devlet ekranı...
- 1
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyası için Yerinde Dönüşüm projesi başlattı. Bakanlık tarafından proje kapsamında 5 ilde kurulan 22 Yapım ve Dönüşüm Ofisleri ise 17 Temmuz Pazartesi günü açıldı. Peki, Yerinde Dönüşüm Projesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, detaylar...
- 2
YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen depremzedeleri Yapım ve Dönüşüm Ofisleri’ne beklediklerini ifade etti.
- 3
DEPREMZEDELERE FAİZSİZ HİBE VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Bakan Özhaseki paylaşımında, “Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız. Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler.” İfadelerini kullandı.
-
- 4
YERİNDE DÖNÜŞÜM OFİSLERİ NEREDE?
Yapım ve Dönüşüm Ofisleri, depremden etkilenen illerde 17 Temmuz’dan itibaren 22 bölgede hizmet verecek.
Depremden yoğun bir şekilde etkilenen illerde kurulacak bu ofisler;
Kahramanmaraş’ta; Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin’de,
Malatya’da; Yeşilyurt, Akçadağ, Battalgazi ve Doğanşehir’de,
Adıyaman’da; Merkez, Gölbaşı, Besni ve Kâhta’da,
Hatay’da; Antakya, Defne, İskenderun/Belen, Kırıkhan, Samandağ ve Hassa’da,
Gaziantep’te; İslâhiye ve Nurdağı’nda hizmet verecek.
- 5
YERİNDE DÖNÜŞÜM KREDİ MİKTARI VE ÖDEME PLANI
Konutlar için 500 bin TL hibe, konut büyüklüklerine göre 500 bin TL ile 800 bin TL kredi, iş yerleri için 250 bin TL hibe, iş yeri büyüklüklerine göre 250 bin TL ile 500 bin TL kredi verilecek.
Ayrıca proje kapsamında krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli 0 faizli olacak.
- 6