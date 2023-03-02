Depremzedeler için ruh sağlığı desteği mobil uygulaması!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından depremzede çocuklar için ruh sağlığı destek sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Mobil telefonlara uygulama olarak indirilebilen 'Özel Çocuklar Destek Sistemi' uygulamamızla depremzede çocuklarımıza, gençliğe yeni adım atan arkadaşlarımıza ruh sağlığı destek hizmeti sunuyoruz. Uygulama 14 Şubat'tan beri aktif.

Uygulamada 7/24 görevli operatörler, gönüllü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzmanlarına randevu oluşturmakta ve randevu saatinde görüntülü görüşme sağlanmaktadır. Kurulan sistemle depremzede çocuklarımızın aynı hekimden uzun süreli destek alması mümkün" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, ayrıca sahadaki Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzmanı hekimlerinin gerekli durumlarda yüz yüze görüşme yaptığını, ilaç ihtiyaçlarınınsa Bakanlığın saha ekipleri tarafından karşılandığını kaydetti.

Sistemde, çocuk ve gençleri dinlemeye hazır 254 gönüllü hekim bulunduğunu belirten Koca, "Sayıları artacak. Acıların derinleşmesine izin vermeden yapılacakları yapmalıyız. Depremzede çocuklarımızın yakınları, gençler. Uygulamayı indirip operatörden randevu alın. Bu hepimize iyi gelecek" açıklamasında bulundu.

Uygulamanın indirilebileceği linkler şöyle:

Apple store: https://apps.apple.com/app/id1506741875

Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.ozelcocuklardestek

PDF yardım linki: https://shgmnadirdb.saglik.gov.tr/Eklenti/45095/

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