Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Depremzede çocuklar Kızılay'ı çizdikleri resimlerle anlattı | Sağlık Haberleri

        Depremzede çocuklar Kızılay'ı çizdikleri resimlerle anlattı

        Türk Kızılay, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki çocuklarla "İyiliğin Renkleri-Kartpostal Hazırlama Etkinliği" düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede çocuklar Kızılay'ı çizdikleri resimlerle anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik ile Kızılay Kolu kapsamında yer alan ilkokul öğrencileri, iyilik, gönüllülük ve yardımseverlik temalarını resim ve kartpostallara taşıdı.

        Kızılay'ı çizdikleri resimlerle ifade eden çocukların etkinlikle, sanat yoluyla iyiliği yayması ve gönüllülüğün önemini kavraması amaçlanıyor.

        İyiliğin Renkleri-Kartpostal Hazırlama Etkinliği kapsamında hazırlanan resim ve kartpostallar, deprem döneminde Türk Kızılay'a destek veren bağışçılara teşekkür notlarıyla ulaştırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Habertürk Anasayfa