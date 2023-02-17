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Depremzede çadırlarını sakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, depremzedeler için temin edilen 4 çadırı evinde sakladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Siverek kaymakamlığı olayla ilgili adli süreç başlatıldığını açıkladı

Giriş: 17.02.2023 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da depremzede çadırlarını sakladığı iddia edilen kişi yakalandı - Haberler
İHA

Şanlıurfa'da, depremzedeler için temin edilen çadırları sakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Siverek ilçesinde bir kişinin AFAD çadırlarını evinde sakladığı ihbarı üzerine polis ekipleri, söz konusu adreste arama yaptı. Yapılan aramada AFAD'a ait 4 adet yeni çadır ele geçirildi. Çadırları evinde bulunduran ev sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Siverek Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siverek ilçemizde ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, açılmamış vaziyette 4 adet AFAD çadırı ele geçirildi. Kaymakamlığımızca çadırlara el konularak şüpheliler ile ilgili adli süreç başlatılmıştır" denildi.

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