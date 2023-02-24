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Depremzede balıkçı tuttuğu balıkları çadır kentte yaşayanlarla paylaşıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan depremzede balıkçı İlyas Sağlar, baraj gölünde tuttuğu balıkları çadır kentte kalan afetzedelere dağıtıyor

Giriş: 24.02.2023 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzede balıkçı tuttuğu balıkları çadır kentte yaşayanlarla paylaşıyor
Depremzede balıkçı tuttuğu balıkları afetzedelerle paylaşıyor
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AA

Asrın felaketi olarak nitelenen, 11 ili etkileyen depremlerin ilkinin merkez üssü Pazarcık ilçesinde depremzedeler, AFAD tarafından kurulan çadırlarda günlük yaşamlarını sürdürüyor. Çadırlarda yaşayan depremzedelerin ihtiyaçları, Türk Kızılay, AFAD, asker, polis ve jandarma personelinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca sağlanıyor.

AA'nın haberine göre ilçede balıkçılık yapan ve depremin ardından çadır kente yerleştirilen İlyas Sağlar da depremzedeler için kayığı ile Kartalkaya Baraj Gölü'ne açılıp balık avlıyor. Tuttuğu balıkları temizleyen Sağlar, çadır kentte depremzedelere dağıtıyor.

Sağlar, depremi ailesiyle yaşadıklarını, evlerinin yıkıldığı o anları bir an önce unutmak istediklerini söyledi.

Depremin ardından herkesin birbirine yardım ettiğini belirten Sağlar, kendisinin balıkçı olduğunu ve paylaşmayı sevdiğini dile getirdi.

Zor günlerin yaşandığı bu dönemde kendilerine yardımda bulunan herkese teşekkür eden Sağlar, şöyle konuştu:

"Tuttuğumuz balıkları halkımızla yemek istiyoruz. Balıkları barajda kendi imkanlarımızla tutuyoruz. Buradaki çadır arkadaşlarıma hep beraber elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Beraber yiyoruz, herkese dağıtıyoruz. Arkadaşlarımın da yardımıyla sabah 'Kısmet' deyip baraja gidiyoruz. Ne çıkarsa getiriyoruz ve burada depremzede arkadaşlarla paylaşıyoruz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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