Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Depremzede 755 çocuğun hastanelerde tedavisi sürüyor

Türkiye'nin 10 ilini vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan 1457, tedavisi devam eden 755 çocuğun olduğunu açıklandı

Giriş: 16.02.2023 - 02:56 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzede 755 çocuğun hastanelerde tedavisi sürüyor
Depremzede 755 çocuğun tedavisi sürüyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan 1457, tedavisi devam eden 755 çocuğun olduğunu bildirdi.

AA'nın haberine göre; Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremlerin ardından refakatçisi bulunmayan çocuklara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Refakatçisi olmayan 1457, tedavisi devam eden 755 çocuk bulunmaktadır. 93 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 609 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1190, edilmeyen 267 çocuğumuz bulunmaktadır."

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin 7 tutuklama
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin 7 tutuklama
Diyarbakır'da depremde yıkılan binalara ilişkin 15 tutuklama
Diyarbakır'da depremde yıkılan binalara ilişkin 15 tutuklama
Kırgız bakanlık çalışanları depremzedelere 1 milyon TL bağışladı
Kırgız bakanlık çalışanları depremzedelere 1 milyon TL bağışladı
Kastamonu'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
Kastamonu'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.