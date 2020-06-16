Depremlerin daha iyi anlaşılması için TADAS devrede

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ndeki verilerin, internet üzerinden araştırmacıların kolay ve hızlı erişimiyle çözümlemesine sunulması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda hayata geçirilen ve "https://tadas.afad.gov.tr" internet sitesinden erişilebilen TADAS uygulamasıyla şimdilik 795 istasyondan toplanan 8 bin 691 depremin 145 bin dalga formu analize açıldı.
Yeni sistem, deprem araştırma ve mühendisliğinin gelişmesine katkı verecek. Böylece depremler daha net kavranacak, gelecekte depreme dayanımı daha yüksek yapı tekniklerinin ortaya çıkarılması mümkün olacak.
Deprem araştırmacılarına otomatik sunduğu analizlerin ham verilerle manuel yapılmasına da imkan veren TADAS, saklama ve paylaşımı mümkün kılıyor.
Yerli kaynaklarla geliştirilen yazılım sistemi, dünya çapındaki araştırmacılara da hizmet verecek.
Kullanıcı dostu olarak tasarlanan TADAS, aynı anda çok fazla sayıda kullanıcının sistemde veri analizi yapabilmesini sağlıyor.
Modern mimari ve açık kaynak kodlu yapısıyla inşa edilen sistem, uzun yıllar hizmet edecek altyapı ile sektördeki gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde oluşturuldu.
- Türkiye Deprem Veri Merkezinin internet sitesi de yenilendi
Öte yandan, AFAD'ın deprem araştırmalarının ve deprem mühendisliğinin gelişmesi yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ülkedeki tüm deprem istasyonlarını birleştiren AFAD Türkiye Deprem Veri Merkezi Sisteminin internet sitesi de yenilendi.
Farklı kurum ve kuruluşların tüm deprem gözlem istasyonlarını 2014'te ağ haline getiren sisteme "https://tdvms.afad.gov.tr" adresinden erişebiliyor.
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