AA

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden aldığı bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 1275 kilometre demiryolu hattı etkilenirken, bu hatlar üzerinde 446 köprü, 6161 menfez, 175 tünel bulunuyor.

Demiryolları bakım ekipleri tarafından ilk deprem sonrasında saha incelemelerine çıkıldı ve birçok hattın kontrolü sağlandı. Özellikle Toprakkale- Narlı, Narlı-Malatya ve Narlı-Gaziantep hat kesimlerinde demiryolu altyapısının deforme olduğu tespit edildi. Tespitler sonrasında ekiplerin mobilizasyon süreçlerine başlandı. Ancak ikinci deprem sonrasında tüm hatların tekrar kontrol edilmesi ihtiyacı oluştu. Yapılan kontroller, mevcut altyapıyla birlikte tüm sanat yapılarını ihtiva edecek şekilde gerçekleştirildi. Buna göre, bölgedeki hatların elektrik enerjisini sağlayan 10 trafo merkezinden enerji sağlanamıyor.

Bakım ekiplerinin birçoğunun deprem bölgesinde ikamet ediyor olmaları ve depremden etkilenmiş olmaları nedeniyle mobilizasyonun sağlanamadığının tespiti üzerine diğer bölgelerden ekipler oluşturuldu ve hatların kontrolü sağlanmaya çalışıldı.

Halihazırda kapalı olan Bahçe-Fevzipaşa, Fevzipaşa-Narlı, Narlı-Malatya ve Narlı-Gaziantep hat kesimlerinde, ekipler tarafından gözle yapılan yüzeysel muayene sonucunda, demiryolu altyapısında tren trafiğine engel olacak düzeyde deformasyonlar meydana geldiği görüldü. Söz konusu bölgelerde çalışmalara devam ediliyor.