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Depremlerde Vakıflar Genel Müdürlüğüne kayıtlı 678 tarihi eser zarar gördü

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören 678 vakıf eserinin onarılması için çalışmalara başladı. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, "Bizim bu saatten sonra yapacağımız tek bir şey var. Bu eserleri çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırıp ihyalarını tamamlayıp eski haline getirerek vatandaşımızın hizmetine sunmak. Tümüne başladık şu anda" dedi

Giriş: 05.05.2023 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL
Depremlerde 678 tarihi eser zarar gördü
AA

Kahramanmaraş ilçeleri Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, etkilediği kentlerdeki vakıf eserlerinde de büyük hasara yol açtı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, deprem bölgelerinde onarımına başladığı vakıf eserini yeniden ayağa kaldırıyor.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin zarar verdiği tarihi eserler arasında şehirlerdeki ulu camilerin de bulunduğunu söyledi. Aksu şunları kaydetti:

"ŞU ANDA YOĞUN BİR ÇALIŞMA BAŞLADI"

"6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük felakette Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde kayıtlı 678 tarihi eserimiz maalesef ciddi tahribat gördü. Şehirlerimizin ulu camileri ve büyük tarihi eserleri bunların içerisinde ciddi anlamda yer alıyor. Bizim bu saatten sonra yapacağımız tek bir şey var. Bu eserleri çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırıp ihyalarını tamamlayıp eski haline getirerek vatandaşımızın hizmetine sunmak.

Tümüne başladık şu anda. Hamdolsun Habibi Neccar, Hatay Ulu Cami, Adıyaman Ulu Cami, Kahramanmaraş Ulu Cami, Malatya Yeni Cami... Bu camilerimiz hatta kiliselerimiz, vakıf çarşılarımız diğer vakıf eserleri olan çeşmeler, türbeler hepsiyle ilgili şu anda çok yoğun bir çalışma başladı."

"BİR YILDA ÇOĞUNU BİTİRİP HİZMETE SUNACAĞIZ"

Aksu, eserlerin tekrar ayağa kaldırılması için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirterek "Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu eserlerin pek çoğunu yine ihya edip milletimizin hizmetine sunmaya çalışacağız. Bugün de Malatya'da camiyle ilgili protokolümüzü imzaladık. Hayırseverlerimiz var, sadece Malatya'da değil diğer illerimizde de. Hayırseverlerimiz marifetiyle bu eserleri tekrar bir hayır kapısı olup tekrar bir vakıf eseri olarak inşallah bitireceğiz" dedi.

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