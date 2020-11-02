Depremin vurduğu Sisam Adası yaralarını sarmaya çalışıyor

Merkez üssü Ege Denizi olan deprem, 30 Ekim Cuma günü Yunanistan'ın Sisam Adası'nı da vurdu.
15 ve 17 yaşlarında biri kız iki öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan deprem nedeniyle adada ilk belirlemelere göre 300 ev ve 70'in üstünde iş yerinde ciddi hasar meydana geldi.
Depremin ardından oluşan küçük tsunami nedeniyle de denize yakın çok sayıda araç su altında kaldı.
Vathi bölgesinde restoran işletmecisi Maria Kanoraki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önce müthiş bir ses duyduk. Ardından her yer sallanmaya başladı. Sallanmayla işletmemde birçok eşya yere düşerek kırıldı." dedi.
Depremin ardından oluşan tsunami nedeniyle işletmesini su basan Kanoraki, "İşletmemde maddi zarar çok büyük. Oluşan tüm hasarı onarmak belki haftalar sürer. Maddi olarak çöktük." ifadelerini kullandı.
Kanoraki'nin 13 yaşındaki kızı Eleni, deprem anını asla unutamayacağını söyledi.
Eleni, "Ben daha önce hiç deprem hissetmedim. Sadece televizyonda gördüm. Depremi gerçek hayatta yaşamak çok korkunçtu. Hala gece korkuyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum." dedi.
Vathi bölgesinde bir başka restoran işletmecisi İoanna Sari de "Biz burada ucuz atlattık sayılır ama asıl felaket İzmir'de yaşandı. Allah hepsinin yardımcısı olsun." diye konuştu.
Su basmasıyla iş yerinde hasar oluştuğunu söyleyen Sari, "Bu hasarlar bir şekilde tamir edilecek fakat kaybolan hayatlar tekrar geri gelmeyecek. Burada 2 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de ise daha fazla." dedi.
Birçok ev ve tarihi Panagia Theotokou Kilisesi'nin de hasar gördüğü Karlovasi bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki Panagiota Zafiriou, "Deprem o kadar şiddetli sallıyordu ki bir an evimiz başımıza yıkılacak sandım. Hemen kendimizi dışarıya attık. Kızım hala korkudan evde uyuyamıyor. Küçük bir karavanımız var, orada uyuyor." ifadelerini kullandı.
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