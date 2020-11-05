Depremin vurduğu İzmir'den dönen Tekirdağ arama kurtarma ekibi alkışlarla karşılandı

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere bölgeye gönderilen itfaiye ekibi çalışmalarını tamamladı.

Tekirdağ'a dönen 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik ve çalışma arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

İzmir'de yaşanan depremin tüm Türkiye'yi derinden yaraladığını bildiren Albayrak, "Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Deprem haberini alır almaz 10 kişilik arama kurtarma ekibini bölgeye gönderdiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Kahraman itfaiye erlerimiz bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek verdiler. Fedakar ve özverili şekilde çalışarak enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasında önemli rol oynadılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bir daha böyle bir afet yaşamamayı temenni ediyorum."

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye, ihtiyacı olan vatandaşlar için kurulan çadır kentlerde kullanılmak üzere 30 çamaşır makinesi ve 10 kurutma makinesi göndermişti.