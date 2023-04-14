Akşehmuz, depremzede olmasına rağmen işinden vazgeçmediğini belirterek, "Halka hizmet olsun diye açtık. Ben gidersem, o giderse olmaz. Buranın bir şekilde ayağa kalkması lazım. Bir şey beklediğimiz için değil, sadece vatandaşın ihtiyacı giderilsin diye. Un ve bulgur temel gıda. Gelen insanlardan teşekkür eden, memnun olan var. Burası olmazsa olmaz gibi" diye konuştu.

İlçe ekonomisinin depremin etkilerini atlatmaya başladığına dikkati çeken Akşehmuz, "Sonuna kadar devam edeceğiz. Pazarcık toparlanmaya başladı. Buranın ekonomisi daha canlı. Daha da iyi olmasını bekliyoruz." dedi.