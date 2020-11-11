Depremin kahramanları AFAD ekipleri her daim göreve hazır - İZMİR

Depremde yıkılan binalarda enkaz altında kalanları kurtarmak için diğer arama kurtarma görevlileriyle büyük çaba gösteren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, bu süreçte de yorgunluğa aldırış etmeden yoğun mesai harcadı.Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir kısmı, yıkılması planlanan binalarda görev alan ekiplerden bir bölümü ise İzmir Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde yürüttükleri eğitim çalışmalarıyla yeni görevlere hazırlanıyor.
Eğitimli köpeklerin de yer aldığı tatbikatlarda enkaz altında canlı arama gibi eğitimleri icra eden arama kurtarma ekipleri, tüm olasılıkları dikkate alarak zorlu görevler için çalışıyor.
- "Kendimizi diri tutmaya ve hazır olmaya çalışıyoruz"
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AA muhabirine, kurum olarak afet ve acil durumlarda üstlendikleri koordinatör görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.
İzmir depreminde de diğer paydaşlarla örnek çalışmalara imza attıklarını anlatan Güllüoğlu, şunları söyledi:
"Gönül ister ki Türkiye'nin alt ve üst yapısı depremlere hazır olsun, biz müdahalede en az ihtiyaç duyulan olalım. Ama o taraftaki çalışmalar devam ederken biz de kendimizi diri tutmaya ve hazır olmaya çalışıyoruz. Çadır stoklarımızdan, ekiplerimizin eğitimine kadar... Şu anda da Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğündeyiz. Burası bizim arama kurtarma ekiplerimizin konuşlandığı, hem lojmanlarının hem de eğitim alanlarının, enkaz alanlarının ve köpeklerin olduğu, havuzumuzun olduğu eğitimlerimizi devam ettirdiğimiz bir yer. AFAD olarak paydaşlarımızla müdahalenin her aşamasına canlı ve diri bir şekilde hazırız. Allah bir daha afet göstermesin ama kurumlarımızın da hazırlığını hep el üstünde tutması gerekiyor."
İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Atila Altunbulak da çalışmalarını Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yürüttüklerini aktardı.
İtfaiye teşkilatı, sivil toplum örgütlerinin içerisinden kurulmuş arama kurtarma ekipleri, kamu ve özel sektörden ekiplerin çözüm ortakları olduğuna dikkati çeken Altunbulak, "İzmir Arama Kurtarma Müdürlüğünün 126 personeli var. Bunun yanında destek çözüm ortaklarımızla beraber 828 kişiden oluşan bir grubuz. Uluslararası yardım çağrısına yönelik de bir oluşumumuz var. Olay türlerine göre de ayrılmış ekiplerimiz var. Destek çözüm ortaklarımız kendi iç eğitimlerini aksatmadan sürdürüyor." diye konuştu.Altunbulak, yaptıkları eğitimlerle daha iyi olma çabasında olduklarını sözlerine ekledi.
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