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Depremin etkilediği 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak

Giriş: 15.02.2023 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
10 ilde kısa çalışma ödeneği uygulanacak
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde bakanlık da çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremin etkilediği 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanması kararlaştırılırken, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilerleyen süreçte Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Depremin etkilediği 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak

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