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Depremin ardından Aydın'a yerleşen depremzede çocuk için sürpriz doğum günü düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aydına yerleşen depremzede çocuk için sürpriz doğum günü düzenlendi. Ekipler, 5. yaşına giren Seçkiner için sürpriz doğum günü düzenleyerek yaş pastayla odaya geldi. Pastasındaki mumları üfleyen Seçkiner ile ekipler yakından ilgilendi

Giriş: 14.02.2023 - 23:44 | Güncelleme: ABONE OL
Depremin ardından Aydın'a yerleşen depremzede çocuk için sürpriz doğum günü düzenlendi
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aydına yerleşen depremzede çocuk için sürpriz doğum günü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kuşadası Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'tan Kuşadası'na gelen ve öğretmenevinde kalan bir aileye, psikososyal destek çalışması verdiği sırada anaokulu öğrencisi Yusuf Cihan Seçkiner'in doğum günü olduğunu öğrendi.
Ekipler, 5. yaşına giren Seçkiner için sürpriz doğum günü düzenleyerek yaş pastayla odaya geldi.
Pastasındaki mumları üfleyen Seçkiner ile ekipler yakından ilgilendi.

Ailenin evlerinin ağır hasarlı olmasından dolayı dün ilçeye geldiği öğrenildi.

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