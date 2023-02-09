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Depremin 83. saatinde enkazın altından sağ çıkarıldı: "Size kahve yapacağım"

Hatay'ın Antakya ilçesinde genç bir kadın, depremin 83. saatinde 3 katlı bir binanın enkazından sağ çıkarıldı. Genç kadın, kendisini kurtaran ekibe kahve yapma sözü verdi.

Giriş: 09.02.2023 - 18:09 | Güncelleme: ABONE OL
Depremin 83. saatinde enkazın altından sağ çıkarıldı:
İHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından yıkılan binaların altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Elif isimli genç kadının yaşadığını belirleyen ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Binanın zemin katının enkazında bulunan Elif, depremin 83. saatinde kurtarıldı. Enkazdan sağ çıkarılan genç kadın, kendisini kurtaran ekibe, "Size kahve yapacağım" dedi. Büyük bir dikkatle sedyeye alınan genç kadın, tekbirler eşliğinde ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

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