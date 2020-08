Depremi unutturmamak için "batık şehri" görüntüledi

AA

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ile 17 Ağustos Marmara Depremi nedeniyle Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde sular altında kalan batık şehre dalış yaptıklarını söyledi.Moriwaki ile su altında kalan oteli, çınarları, enkazı incelediklerini aktaran Ceylan, "Depremin su altında bıraktığı izler doğal bir resif oluşturarak, bir çok canlıya ev sahipliği yapıyor olsa da depremin su altında yaşayan izlerini oluşturuyor. Deprem riski yaşayan ülkemiz açısından bu izlerin sürekli hatırlanması çok önemli. Su altındaki batık şehir depreme hazırlıklı bir toplum olmamız gerektiği noktasında bizlere ip uçları veriyor." dedi.Marmara depreminin Türkiye tarihindeki en önemli doğa olayı olduğunu söyleyen Ceylan, şunları kaydetti:"Değirmendere batık şehir aslında depremi hiç unutmamamız gereken bir yer. Su altında kalan bir dondurmacının malzemelerini, o dönemde denize sıfır olan ve turistik olarak da değeri yüksek olan Koruk Oteli, çocuk ayakkabısını, tavayı ve çınar ağacını görüntüledim. Tuzlu suya rağmen bazı çınar ağaçlarının köklerinin hala yeşil olduğunu gördüm. Önceki çekimlerimde araba vardı ama yeni çekimlerimizde yok çünkü tamamen kum altında kalmış. Bu ülke sadece 17 Ağustos'ta depremi hatırlamamalı, her zaman hatırlamalı. Japonya ile aramızdaki fark bu. Onlar deprem gerçeği ile yaşıyor. Bizde bu yapılmıyor. Sadece 17 Ağustos günü depremi hatırlarsak deprem geldiği zaman elimizden bir şey gelmez. Bu çalışmamla depremi bir gün değil her gün düşünmemiz gerektiğini vurguladım."Türkiye'nin bilgi ve donanım olarak depreme hazır olması gerektiğine dikkati çeken Ceylan, insanların Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmaması ve bu gerçekle yaşaması gerektiğini vurguladı.- "Türkiye depremden sonra yaşananları unuttu"Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ise deprem uzmanı olduğu için Marmara depremi sonrası Japonya tarafından Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.O tarihten sonra geri dönmeyip Türkiye'de yaşamaya başladığını aktaran Moriwaki, Türkiye'nin depremlerden sonra yaşananları unuttuğunu, Japonya'da ise insanların deprem gerçeği ile yaşayıp buna çözümler ürettiğini anlattı.Japon'da herkesin depreme hazır olduğunu belirten Moriwaki, şu ifadeleri kullandı:"Tecrübelerimiz doğrultusunda aynı hataya düşmemek için herkes çalışıyor. Türkiye'de teknoloji iyi ama kaçak binalar çok. Japonya'da daha büyük depremler oluyor ama bir şey olmuyor çünkü herkes hazır. Eğitim çok önemli, yaşıyorsunuz ama sonra unutuyorsunuz. Japonya'da deprem tatbikatı her ay yapılıyor. Türkiye'de de böyle olmalı."Depremde denizin içine kayan kısmı kendi gözleriyle görmek istediğini de belirten Moriwaki, "Üç sene önce dalışa başladım. Işıkara hocanın da söylediği gibi 'İnsanları deprem öldürmedi, binalar, kaçak yapılar öldürdü.' Türkiye yaşanan büyük depremden bir ders almış gibi durmuyor. Herkese depremin nasıl olduğunu anlatmak lazım."