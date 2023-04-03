"Depreme dayanımı sıfır olan 318 bina tespit ettik"

DHA'da yer alan habere göre İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, kent genelinde hızlı tarama yöntemiyle, çökme ihtimali olan 318 bina tespit etti. Bu binalardan biri de Kartal Orta Mahalle Ordu Sokak'taki 1980 yılında yapılan Akın Apartmanı'ydı. Binanın yıkımını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da takip etti.

Kartal'da çökme riski tespit edilen binanın yıkımını takip eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da, bu arkamda gördüğünüz bina gibi, depreme dayanımı yüzde 0 olan, 318 bina tespit ettik. Ve bu 318 binayla ilgili işlem başlattık" dedi.

"318 BİNAYLA İLGİLİ İŞLEM BAŞLATTIK"

Göreve gelmelerinin birinci yılında İstanbul'da hızlı tarama sürecini başlattıklarını hatırlatan İmamoğlu, "On binlerce binanın kapısını çalıyoruz. Ama ne acıdır ki, bazı semtlerde yüzde 70'e varan insanlar, bizi binalarına sokmadılar. Ve binalarının kontrol edilmesini istemediler. Ama biz, ısrarla bu süreci devam ettirdik. İstanbul'da, bu arkamda gördüğünüz bina gibi, depreme dayanımı yüzde 0 olan, 318 bina tespit ettik. Ve bu 318 binayla ilgili işlem başlattık" dedi.

"HIZLI TARAMAYA DEVAM EDİYORUZ "

Çalışmalar sonucunda İstanbul'daki yaklaşık 90 bin riskli bina sayısına ulaştıklarını aktaran İmamoğlu, "Hızlı taramaya devam ediyoruz. 6 Şubat depremiyle beraber, o güne kadar ne yazık ki kapımızı çalmayan, bütün duyurularımıza rağmen ne yazık ki bizimle irtibata geçmeyen, hatta bizim kapısını çalmamıza rağmen, 10 binadan 7'sine bize sokmayan vatandaşlarımız, şimdi bizim kapımızı çalıyor. Biz, bu tespit noktasında onlara yetişmeye gayret ediyoruz. Bugün bahsettiğimiz 318 yapıda, yaklaşık 3000 bağımsız bölüm var. 3000 bağımsız bölüm ne demek biliyor musunuz? Bugün İstanbul'un ve Türkiye'nin konutta yaşayan kişi sayısına vurduğunuzda, 7-8 bin insanın canı demek oluyor. Bu evlerin şu anda yıkımına başlamakla, 8 bin insanımızı bu tehditten kurtarıyor oluyoruz" şeklinde konuştu.

"4 BİN 500 TL KİRA YARDIMI YAPIYORUZ"

Ekrem İmamoğlu hızlı tarama sırasında evleri depreme dayanıksız olan kiracıların ya da ev sahiplerine kira yardımı yapıldığını da kaydetti. İmamoğlu, " Mal sahibi-kiracı ayrımı yapmadık. Kiracıya da 4 bin 500 lira yardım yapıyoruz, mal sahibine de yardım yapıyoruz. Bir adım daha attık. Kiracıya 12 aylık bir kira desteği vererek onu sokakta bırakmıyoruz. Bütçe olarak destekliyoruz ve insanların ev bulmasına yardımcı olan da bir ilişki mekanizmasını kuruyoruz." dedi. İmamoğlu, " Bu işi siyaset üstü bir sürece taşıyacağız. Bakın bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ve İstanbul'u deprem riskinden hızla kurtarmanın yolculuğunu başlatacağız " şeklinde konuştu.