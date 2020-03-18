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Malatya’da olası bir depremi en az hasarla atlatmak için öncesinde alınan tedbirler kapsamında, daha önceden alınan raporlar neticesinde Malatya Battalgazi eski yurt binası da kontrollü bir şekilde saniyeler içerisinde yıkıldı.

Habertürk Whatsapp haber hattına gönderilen görüntülerde, Malatya Battalgazi eski öğrenci yurdu için yıkım kararı bugün uygulandı. Öğrenci yurdu mühendislerin hazırladığı teknolojik yöntemle saniyeler içinde yıkıldı.