Depreme canlı yayında yakalandı, panik anları kendi kamerasına yansıdı

Akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 şiddetinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi.

İzmir’de yaşadığı öğrenilen bir yayıncı, internette yayın yaptığı esnada depreme yakalandı. Depremin şiddetiyle sallanan yayıncının panikle masanın altına saklanması kendi kamerasına yansıdı. Ana deprem sonrası sarsıntının bitmesinin ardından masanın altından çıkan yayıncının annesini aradığı ve "çok sallandık" dediği de görüldü.