Depreme Adıyaman'a tayin olduğu gece yakalandı

"TUR REHBERİ OLARAK GİTTİ HABER ALAMIYORUZ"

Çiğdem Şimşek'in kuzeni Dilgeş Sarıbulak ise kuzeninden bir haber alabilme umuduyla hastaneye geldiklerini anlatarak, "Kendisi Adıyaman'a bir kafileyle beraber tur rehberi olarak gitmişti. Yaklaşık 40 kişilik bir kafileydi. Kaldıkları Otel o gece depremle beraber çökmüş. Yaklaşık üç gibi otelin yayınladığı listede enkazdan çıkarıldığını öğrendik ve Adıyaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını duyduk. Ama ondan sonra bir bilgi alamadık. Bilgi kirliliği olduğu için tam olarak bilgi alamıyoruz. İstanbul'da bir yaralı kafilesinin geldiğini öğrenince direkt buraya geldik. Ancak henüz haber yok. 2-3 gündür Adıyaman'da olduğunu biliyoruz. Bir yandan da diğer aile bireylerimiz Bağcılar Devlet Hastanesi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ve biz de burada Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde bekliyoruz. Telefonla da ulaştık bu hastanelere ama hala bir bilgi yok" dedi.