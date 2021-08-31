Depremden zarar gören tarihi köy camisi restore edilecek

Kösedere köyünde bulunan ve kayıtlarda yapım tarihi 1874 olarak geçen camide 6 Şubat 2017'de bölgede yaşanan 5,3 ve 5 büyüklüğündeki depremlerde hasar oluştu.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yaptığı hasar tespit çalışmasının ardından cami, duvardaki yıkık ile dış gövdesi ve minaresindeki çatlak nedeniyle ibadete kapatıldı. Köydeki yeni camide ibadete devam edildi.Köy tüzel kişiliğine ait yapı, tespitlerin ardından Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon programına alındı.Giriş ve iç bölümdeki ahşap oyma sanatı ile Osmanlı mimarisine ait izler bulunan tarihi cami için proje hazırlandı. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da camiyi "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil etti.
Birinci derece koruma grubuna alınan, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi tamamlanan yapıda çalışmaların başlaması bekleniyor.
- "İçeride zarar görebilecek tüm malzemeler buradan çıkarıldı"
Kösedere Köyü Muhtarı Mutlu Yaşar, AA muhabirine, tarihi caminin, tescilin ardından gerekli işlemlerin tamamlanması için Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devrinin yapıldığını söyledi.Bu süreçte çevre düzenlemesi dahil restorasyon projesinin hazırlandığını belirten Yaşar, "Bizler de bu sürecin daha hızlı ilerleyebilmesi için kendi çalışmalarımızla kaynak arayışına girdik. İl Genel Meclisi üyelerimizden, İl Özel İdaremizden, dönem valilerimizden bu konuda destek istedik. Sağ olsunlar süreci bizimle takip ettiler." dedi.Yaşar, caminin yıkılan duvarından ve minareden düşen taşların, çevre güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.Tarihi yapının yol güzergahında yer aldığını anlatan Yaşar, konuyu sürekli gündemde tutmaları dolayısıyla en kısa sürede gerekli kaynağın aktarılmasıyla restorasyona başlanacağını öğrendiklerini aktardı.
Camiyi kendi haline bırakmadıklarını vurgulayan Yaşar, şöyle devam etti:
"Deprem sonrası binanın yıkılma tehlikesinin de bulunmasından dolayı camide bulunan Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar ile yer halılarını ve gerekli malzemeleri buradan çıkarıp depomuza kaldırıp koruma altına aldık. Yani içeride zarar görebilecek tüm malzemeler buradan çıkarıldı. 8 yıl önce göreve geldiğimde camimiz kullanılmaktaydı. İçeride bulunan 100 kadar halı ve kilimi temizletip yıkatmıştık. Onlar da ilaçlanmış halde depoda duruyor. Ayrıca camimizin dış bakımlarını boya ve onarım işlerini yapmıştık. Camimizin temizlik çalışmasını rutin şekilde yapıyoruz ancak yıkılan duvardan rüzgarla içeriye çöpler girebiliyor. Bunu da temizlikle engelliyoruz. Bu sürecin en kısa sürede tamamlanmasını ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan camimizin gelecek kuşaklara bir kültür mirası olarak aktarılmasını bekliyoruz."
- "Bize atalarımızdan bir kültür mirası"
Kösedere sakinlerinden Mehmet Algül de caminin restorasyonuna başlanacağını öğrenince sevindiklerini belirtti.
Algül, "Bu cami, babamın çocukluğundan beri var. Benim çocuklarım gördü, çocuklarımın çocukları da görsün isterim. Bize atalarımızdan bir kültür mirası. En kısa sürede çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Aytekin Doğan ise caminin depremlerde büyük zarar gördüğünü anlattı.Tarihi mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Doğan, "Yapılan tescil işlemleri ve restorasyon kararı ile büyük bir sevinç yaşadık. Bu tarihi camimiz tescil ile önemli bir kimlik kazandı." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!