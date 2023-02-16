Depremden sonra doğan kuzuya 'Deprem' ismi verildi

Depremde hafif yaralanan Menderes Çomal'ın kurtardığı küçükbaş hayvanlardan bir tanesi kuzu doğurdu. Emine Çomal, kendilerine umut olduğunu söyledikleri kuzunun adını 'Deprem' koydu.

DHA'nın haberine göre kendi çabalarıyla enkazdan çıkan Çomal, çocuklarını, eşini ve hayvanlarını da dışarı çıkardı.

"DUVARLAR HAYVANLARIN ÜZERİNE ÇÖKMÜŞ"

Köylerine hiçbir yetkilinin gelmediğini belirten Menderes Çomal 59, "Dışarıda ölenlerimiz çok. İkisini dün defnettik, ikisini de 3 gün önce defnettik. Belediye başkanı sadece cenazeye geldi, tepkiliyim. Biz vatandaşsak burası da deprem bölgesi. Deprem günü sabah namazına doğru uyandım. Namaz kılarken bir gürültü geldi, başım dönüyor sandım.

Sonra deprem olduğunu anladım. Eşimi, çocuklarımı ve köylüleri uyandırdım. Çaresiz kalınca ezan okumaya başladım. Deprem yaklaşık 2 buçuk dakika sürdü. Duvarlar hayvanların üzerine çökmüştü, hayvanların ipini bıçakla kestim. Depremden sonra kendim çadır yaptım, hayvanlarımı kurtardım. Biri doğum yaptı, Allah herkese yardım etsin. Bu evde doğdum, burada öleceğim. Kuzumuz, depremden sonra doğdu bize umut oldu" dedi.