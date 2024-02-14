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        Haberler Gündem Güncel Hatay depreminden kurtulan kadın Antalya'daki sele yakalandı - Güncel haberler

        Depremden kurtulan yaşlı kadın sele yakalandı

        Antalya'daki sel felaketinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Kentte sel sularının bastığı evden kurtarılan 90 yaşındaki Şengül Cankılınç'ın depremzede olduğu öğrenildi. Yaşlı kadının Hatay'da depremde evi yıkıldıktan sonra Antalya'ya yerleştiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 09:38 Güncelleme: 14.02.2024 - 09:41
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        Depremden kurtuldu sele yakalandı
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        Hatay’da depremde evi yıkıldıktan sonra Antalya’daki kızının yanına gelen yüzde 90 engelli 75 yaşındaki yaşlı kadın, bodrum kattaki kızının evine su basmasının ardından komşuların yardımıyla kurtarıldı.

        İHA'nın haberine göre tüm eşyaların sular altında kaldığını ve artık kızıyla birlikte kalacak bir yerlerinin kalmadığını belirten yaşlı kadın, “Orada her şeyim yıkıldı, buraya kızımın yanına geldim, evi su bastı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşyaların hiçbiri kullanılacak halde değil. Canımızı zor kurtardık” dedi.

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        Antalya’da dün akşam başlayan ve aralıksız etkisini sürdüren yağış, kentteki birçok vatandaşın evini sular altında bıraktı. Özellikle müstakil ev ile apartmanlardaki zemin ve bodrum katlarda yaşayanların evleri yağmur sularıyla doldu. Vatandaşlar eşyalarını kurtaramazken, canlarını kurtarmak için üst kattaki komşulara sığındı.

        KIZININ YANINA GELDİ EVİ SULAR ALTINDA KALDI

        Bu vatandaşlardan bir tanesi de Kepez ilçesinde 4 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan, Hatay’da depremde evi yıkılıp kalacak yeri olmadığı için kızı Zeynep Cankılınç’ın (51) yanına gelen yüzde 90 engelli 75 yaşındaki Şengül Cankılınç oldu. Gece saatlerinde evlerini su basan Cankılınç ailesi, apartman sakinlerinden yardım istedi. Komşular yaşlı kadını üst kata çıkartırken, Zeynep Cankılınç, çocukları ve torunu da dışarı çıktı. Evi kullanılamaz hale gelip tüm eşyaları sular altında kalan Çankılınç ailesi, geçici süreyle komşularının yanına sığındı.

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        "CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

        Su baskını anında canlarını zor kurtardıklarını belirten Şengül Cankılınç, “Hatay’dan geldim. Depremden geldim. Orada her şeyim yıkıldı, buraya kızımın yanına geldim, evi su bastı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşyaların hiçbiri kullanılacak halde değil. Canımızı zor kurtardık” dedi.

        "DEPREMDEN KURTULDU, SELE YAKALANDI"

        Yaşlı kadının kızı Zeynep Cankılınç ise şunları söyledi: “Gece saat 03.30 sıralarında önce pencereden ardından kapıdan su girdi. Annemi komşular yukarı çıkardı, ben de arkalarından komşulara kaçtım. Annem depremzedeydi, ona bakmak için buraya getirmiştim. Depremden kurtuldu, burada sele yakalandı. Artık ben ona nasıl bakacağımı bilmiyorum. Durumumuz ortada, tüm eşyalarımız sular altında kaldı, kalacak yerimiz de yok.”

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