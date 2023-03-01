Depremden etkilenen üç ilde eğitim öğretim yeniden başladı

AA

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders zili çaldı.

Haliliye İlçesindeki Yunus Emre Borsa İstanbul İlkokulunda, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Ayhan, yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle herkesin büyük acılar yaşadığını ve toplum olarak yara alındığını belirterek, hem bireysel hem de toplumsal açıdan yaraların sarılmaya çalışıldığını söyledi.

Ayhan, pes edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bizler tarih boyunca nice zorluğun altından inancımızla, gücümüzle, birliğimizle çıkmış muteber bir milletiz. Yine birbirimize kenetlenerek güzel günlerimizi inşa edeceğiz. Gücümüzü asla unutmayalım. Her birimiz, depremin üzerimizde yaratmış olduğu makus etkiyi yok etmek istiyoruz. Ama bunu da oturduğumuz yerden, içimize kapanarak yapmak mümkün olmayacaktır. Toparlanmak ve eskisinden de sağlam bir şekilde yeniden ayağa kalkmak için hepimiz elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız" dedi.

Okulların eğitim yeri olmasının yanı sıra, sosyal ve duygusal ihtiyaçları giderme, kardeşliği öğrenme yeri olduğunu aktaran Ayhan, şunları söyledi: "Bu sebeple, şimdi kahramanlık sırası kıymetli öğretmenlerimizde. Sizler bu milletin geleceğini oluşturan birer sanatçısınız. Sanatınızı konuşturma sırası sizde. Deprem sürecinde bütün kurumlarımız, bütün ekiplerimiz sahada özveriyle çalıştılar. Bina enkazlarımızı şükürler olsun kaldırdık. Sıra, depremin yarattığı duygusal çöküntüleri toparlamaya geldi. Defaatle söylediğim gibi, bu çocukların önce anne babalarına sonra da öğretmenlerine ihtiyacı var. Geçtiğimiz senelerde pandemi sebebiyle okullarından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından uzak kalan bu yavrularımızı şimdi bir de deprem ayırmamalı. Çünkü en başta evlatlarımızın normale dönmesi önemli."

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler, Vali Ayhan ve beraberindekilerin ders zilini çalmasıyla sınıflarına geçti.

Kilis

Kilis'te, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana sıralarından uzak kalan yaklaşık 52 bin öğrenci okullarına geldi.

Kent merkezindeki Afife Keçik İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde oyunlar oynadı, arkadaşlarıyla bahçede dolaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Kilis'in de zarar gören illerin başında geldiğini söyledi.

Kilis'te bütün okulların kontrol edildiğini belirten Akkurt, "Küçük aksaklıklar giderildi. Tamirat ve onarımları yapıldı. Öğrencilerimiz için güvenli hale geldikten sonra bugün Sayın Bakanı'mız ve Sayın Vali'mizin onaylarıyla ilimizde eğitim öğretimin bütün kademelerinde bir kısmını ikili eğitim alarak başlamış olduk" diye konuştu.

Akkurt, öğrencilerin rehabilite edilmesi, psikososyal destek sağlanması, kapalı alan fobilerinin giderilmesi için okul bahçelerinde öğretmenlerin etkinlikler gerçekleştirdiğini aktararak, eğitim öğretim faaliyetlerinin standartlarını sağlamak için yoğun gayret sarf ettiklerini anlattı.

Velilere çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderme çağrısında bulunan Akkurt, öğrencilere öncelikli olarak afet bilincini aşılayacaklarını ve normalleşme sürecine katkı sunacaklarını kaydetti.

Akkurt, diğer illerden gelen yaklaşık 300 yeni öğrencinin eğitime başladığını ve bu sayının artacağını bildirerek, "Çevre iller arasında en güvenli şehirlerden biriyiz. Müracaatlarını yaparak ilimize gelen öğrenciler, veliler var. Bugünlerde ensar şehir olarak katkı ve destek sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

4. sınıf öğrencisi Elif Şüheda Kerküt, ilk kez depremi yaşadığı için korktuğunu ifade etti.

Okulunu çok özlediğini ve açılmasına sevindiğini dile getiren Kerküt, şunları söyledi: "Arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz. Burada rahatız. Deprem olursa tatbikatta aldığımız eğitimleri yaparız. İnşallah bir daha deprem olmaz."

Diyarbakır

Diyarbakır'da da 478 bin öğrenci ve 24 bin 316 öğretmen, 1766 okulda dersbaşı yaptı.

Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu öğrencileri de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuştu.

Öğrencilerden Irmak Nur Büyüközer, depremden dolayı okullarının tatil olduğunu belirterek, "Okulumuz bugün açıldı. Öğretmen ve arkadaşları gördüğüm için çok mutluyum. Tatilde kitap okuyordum" ifadelerini kullandı.

Furkan Enes Aydın ise okulunun açılmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Aydın, "Çok mutluyum. Dün gece heyecandan uyuyamadım. Okula geldim, arkadaşlarımla görüştüm ve mutluyum" dedi.