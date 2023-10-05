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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Depremden etkilenen öğrencilere uzaktan eğitim desteği - İş-Yaşam Haberleri

        Depremden etkilenen öğrencilere uzaktan eğitim desteği

        Türkiye İş Bankası ve Okul Destek Derneği'nin, Ocak 2023'te İş Bankası çalışanlarının çocuklarına yönelik olarak başlattıkları iş birliğini, depremden etkilenen çocukları da kapsayacak şekilde genişlettiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:58
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        Depremden etkilenen öğrencilere uzaktan eğitim desteği
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        İş Bankası, ortaokul çağında devlet okullarında eğitimini sürdüren öğrencilere uzaktan eğitim desteği veren Okul Destek Derneği ile iş birliği yaparak Ocak-Mayıs 2023 döneminde Banka çalışanlarının çocuklarının matematik derslerinden faydalanmasını sağladı. Bu dönemde 65 ilden 477 öğrenci uzaktan ders aldı.

        Bankadan yapılan açıklamaya göre yeni eğitim-öğretim döneminde iş birliğinin kapsamını genişletmek üzere İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Okul Destek Derneği (ODD) Kurucusu Orkun Oğuz’un katılımıyla bir imza töreni gerçekleştirildi.

        Açıklamada iş birliği çerçevesinde 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde 1.000’i deprem bölgesinde yaşayan çocuklar, 750’si banka çalışanlarının çocukları olmak üzere 1.750 öğrencinin projeden yararlanarak, uzaktan eğitim desteği almasının hedeflendiği ifade edildi.

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        "EĞİTİM HER ZAMAN ÖNCELİKLİ ALANLARIMIZDAN"

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, “Gençlerimizin sahip oldukları potansiyeli keşfetmesi, yeteneklerini geliştirmesi için en önemli araç olan eğitim aynı zamanda toplumsal gelişimin itici unsuru. Bu nedenle eğitim her zaman öncelikli alanlarımızdan ve uzun vadeli yatırım alanlarımızdan biri. Günümüzün teknolojik imkanları, eğitim fırsatlarını uzaktan da her çocuğa ulaştırmayı mümkün kılıyor. Bu yılın başında Okul Destek Derneği ile bir araya gelerek ilk etapta Bankamız çalışanlarının çocukları için uzaktan eğitim desteği sağlamıştık. Şubat ayında meydana gelen büyük deprem felaketlerinden sonra bölgeye yönelik devam eden desteklerimizi eğitim alanına da taşımak üzere, bu alandaki iş birliğimizi depremden etkilenen çocuklarımızı da kapsayacak şekilde genişlettik. Süreçteki destekleri için başta Derneğin kurucusu Orkun Oğuz olmak üzere tüm dernek ekibine ve gönüllü eğitmenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        Okul Destek Derneği Kurucusu Orkun Oğuz ise, “Eğitim bize göre ülkemizi geliştirecek en önemli ve öncelikli konu. Özellikle okul dışından destek alamayan ancak öğrenmeye istekli çocuklara ulaşmak için çıktığımız yolda İş Bankası’nın desteği bizim için çok değerli; bu süreçteki katkılarından dolayı İş Bankası ailesine çok teşekkür ediyorum. Kuruluşumuzdan bu yana dördüncü eğitim yılımıza başlarken gönüllülerimiz sayesinde binlerce öğrenciye ücretsiz ders desteği sağlayabilmemizin ve ülkemizin eğitim alanında en büyük derneklerinden biri olmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

        GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLER DERS VERİYOR

        2020 yılında kurulan Okul Destek Derneği’nde öğrenciler gönüllülük esasına göre düzenlenen uzaktan eğitim programlarından yararlanabiliyor. Gönüllü eğitmenler, derneğin web sitesi üzerinden gönüllü formunu doldurarak mülakata katılıyor, sonrasında eğitmenlik eğitimi alıyor. Öğrencilerin sınıfına göre müfredat paralelinde oyunlaştırılarak dijitalleştirilen içerikler dernek merkez ekibi tarafından hazırlanıyor. Daha sonra gönüllü eğitmenler aracılığıyla uzaktan eğitim ile küçük sınıf ortamında bireysel sorgulama, ifade etme özgürlüğü ve başka görüşlere hoşgörü esaslarıyla paylaşılıyor.

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        Hafta içerisinde belirlenen gün ve saatlerde 8-10 kişilik sınıflarda verilen derslerde, öğrencilerin okul derslerine destek veriliyor; öğrencilerin derse katılım durumu takip ediliyor ve velilere katılım durumuna ilişkin SMS ve e-posta aracılığıyla bilgi veriliyor. Program kapsamında matematik, fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce dersleri veriliyor. Yeni dönem eğitimleri 9 Ekim itibarıyla başlıyor.

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