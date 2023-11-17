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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Depremden etkilenen KOBİ'lere 'DAHIL' desteği - İş-Yaşam Haberleri

        Depremden etkilenen KOBİ'lere 'DAHIL' desteği

        Avrupa Birliği tarafından finanse edilen DAHIL projesinin kapanış etkinliği 16 Kasım´da Ankara´da gerçekleştirildi. Yürütücülüğünü uluslararası sivil toplum kuruluşu SPARK´ın üstlendiği proje kapsamında KOBİ´lere çeşitli eğitimler verilirken 40 yeni işletmenin kurulmasına da destek sağlandı. Ayrıca depremden etkilenen KOBİ´lere 375 bin Euro hibe desteği verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:40 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:40
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        Depremden etkilenen KOBİ'lere 'DAHIL' desteği
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        Uluslararası sivil toplum kuruluşu Stichting SPARK, DAHIL Projesi kapsamında; depremden etkilenen Hatay, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa şehirlerindeki ticaret ve sanayi odalarıyla iş birliği protokolleri imzalayarak yerel iş ekosistemiyle bağ kurdu. Projede toplam 450 KOBİ´ye finansmana daha kolay erişmeleri için eğitim verilirken 250 KOBİ´ye de bölgedeki ticaret odaları aracılığıyla iş becerileri eğitimi sunuldu. KOBİ´lerin ticaret fuarlarına katılmasının kolaylaştırılması ve ortak etkinlikler düzenlenmesiyle sektörel bağlantıları güçlendirildi. Ayrıca, 40 yeni işletmenin kurulmasını doğrudan destekleyerek sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkıda bulundu.

        "TÜRKİYE´NİN EKONOMİK İYİLEŞMESİNE KATKIDA BULUNULMASI HEDEFLENİYOR"

        SPARK, İhtiyaç Haritası ve ticaret odaları bünyesinde kurulan Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Gelişme Merkezi (RRDC) ile iş birliği yaparak KOBİ´lere toplam 375 bin Euro hibe desteği sağladı. Bununla bölgesel yeniden yapılanma ve işletme gelişimine yönelik kapsamlı bir adım olarak bölgenin ve Türkiye´nin ekonomik iyileşmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

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        "AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJELERDEN FAYDALANABİLMESİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut projeye dair şunları söyledi:

        "Şubat ayında meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerdeki insanların, toplulukların ve şirketlerin geçim kaynaklarının yeniden inşasına yardımcı olan DAHIL gibi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerden faydalanabilmesinden memnuniyet duyuyorum. Böylesi büyük bir krizin ardından ekonomik ve sosyal yaşamı özellikle uygun maliyetli finansmana ihtiyaç duyan KOBİ'ler için yeniden kurmak, zaman ve dayanışma gerektiriyor."

        AB tarafından finanse edilen DAHIL Projesi, Stichting SPARK'ın Türkiye'deki KOBİ'leri güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme konusundaki kararlılığını vurguluyor.

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