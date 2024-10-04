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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçede, yapılandırma süreleri uzatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçede, yapılandırma süreleri uzatıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükelleflerin, 30 Kasım'da sona erecek olan yapılandırma başvuru ile ödeme süreleri uzatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 04.10.2024 - 09:24
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        Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçede, yapılandırma süreleri uzatıldı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için ilan edilen mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

        Tebliğle, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümlerinden yararlanmak için yapılacak başvuru ile taksit ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona erdiği tarih esas alınarak düzenlendi.

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        Düzenlemeye göre, mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar devamına karar verilen 4 il ve 2 ilçedeki alacaklı idarelere borçlu olanlar, 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurularını 28 Şubat 2025 Cuma gün sonuna kadar yapabilecek.

        Yapılandırılan borçların ilk taksitlerinin (peşin ödeme dahil) ödemesi 31 Mart 2025'e kadar uzatılırken, ödemeler, bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle 2 Nisan 2025 Çarşamba gün sonuna kadar yapılabilecek.

        Borçların ikinci taksitleri 30 Nisan 2025'e kadar, diğer taksitler ise bu taksidi takip eden aylık dönemler halinde ödenebilecek.

        Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları dahil tüm alacaklı idarelerin, 4 il ve 2 ilçedeki dairelerine de bu süreler içinde başvurularak ödeme yapılabilecek.

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