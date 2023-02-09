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Depremden 8 saat önce Hatay'a geldiler! Anne, baba ve 2 çocuk!

Konya'dan görev yaptıkları Hatay´a döndükten 8 saat sonra depreme yakalanan İşkur memuru Kübra Sarıhan ile matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ve 2 ve 4 yaşlarındaki çocukları, yaşamını yitirdi. Sarıhan ailesinin yarıyıl tatili için memleketleri Konya´ya gittikleri öğrenildi

Giriş: 09.02.2023 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
Depremden 8 saat önce Hatay'a geldiler! Bir aile yok oldu... - Son dakika deprem haberleri
Depremden 8 saat önce Hatay'a geldiler! Anne, baba ve 2 çocuk!
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DHA

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Sarıhan ailesinin Hatay´da Odabaşı Mahallesi Kavaslı Caddesi´nde oturduğu bina yıkıldı.

AİLENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

DHA'da yer alan habere göre kurtarma ekipleri enkaz altında kalan İşkur memuru Kübra Sarıhan, matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ile çocukları 2 yaşındaki Defne ile 4 yaşındaki Rüzgar´ın cansız bedenlerine ulaştı.

CENAZELER KONYA'YA GETİRİLDİ

Ailenin cenazeleri, memleketleri Konya´ya getirildi. Kübra Sarıhan ile oğlu Rüzgar, Selçuklu ilçesindeki Yazır Mezarlığı´nda toprağa verildi. Musa Sarıhan ile kızı Defne ise yarın Beyşehir ilçesinde toprağa verilecek.

DEPREMDEN 8 SAAT ÖNCE EVE DÖNMÜŞLER

Sarıhan ailesinin yarıyıl tatili için memleketleri Konya´ya geldikleri, depremden 8 saat önce de görev yerleri Hatay´a döndükleri öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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