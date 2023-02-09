Depremden 8 saat önce Hatay'a geldiler! Anne, baba ve 2 çocuk!

DHA'da yer alan habere göre kurtarma ekipleri enkaz altında kalan İşkur memuru Kübra Sarıhan, matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ile çocukları 2 yaşındaki Defne ile 4 yaşındaki Rüzgar´ın cansız bedenlerine ulaştı.

Ailenin cenazeleri, memleketleri Konya´ya getirildi. Kübra Sarıhan ile oğlu Rüzgar, Selçuklu ilçesindeki Yazır Mezarlığı´nda toprağa verildi. Musa Sarıhan ile kızı Defne ise yarın Beyşehir ilçesinde toprağa verilecek.

Sarıhan ailesinin yarıyıl tatili için memleketleri Konya´ya geldikleri, depremden 8 saat önce de görev yerleri Hatay´a döndükleri öğrenildi.