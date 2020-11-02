Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'ten hayata yeniden merhaba

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Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan Elif'in ilk görüntülerinde gözlerinin açık olduğu ve oksijen desteği aldığı, yatağında oyuncakların bulunduğu görüldü.

Elif'in hasta yatağındaki görüntülerini paylaşan Ege Üniversitesi, küçük kızın tedavisinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile üç çocuğu depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmış, oğlu Umut Perinçek hayatını kaybetmiş ve enkaz altındaki diğer çocuğu Elif Perinçek'e de ulaşmak için çalışmalar hızlandırılmıştı.

Elif'in enkazdan çıkarken arama kurtarma ekibi görevlilerinin parmağını tutup hayata sarılması depremzedeler için umut olmuştu.