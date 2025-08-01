Evinin projede çizilen görsellerde gördüğünden çok daha güzel olduğunu vurgulayan Doğan, "Bu kadar güzel ev hayal etmemiştim. Fotoğraflardan gördüğümde çok küçük diye yorumluyordum, daha küçük ve dar evler bekliyorduk ama şükürler olsun her şeyiyle çok çok güzel konutumuza kavuştuk" ifadelerini kullandı. Gül Doğan, depremlerin ardından yeniden aynı yer ve mahallede oturduğu için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.