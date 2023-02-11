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Depremde yıkılan rezidansta yaşamını yitiren Burcu öğretmen, toprağa verildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden öğretmen Burcu Efe, Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi

Giriş: 11.02.2023 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde yıkılan rezidansta yaşamını yitiren Burcu öğretmen, toprağa verildi
DHA

Antakya ilçesinde öğretmen Burcu Efe, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu enkazdan yaralı çıkarılan Burcu Efe, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Burcu Efe´nin özel bir okulun müdürü olan eşi Kenan ve oğulları Taluhan ile Kayrahan ise enkazdan sağ kurtarıldı.

Burcu Efe´nin cenazesi memleketi Zonguldak´ın Ereğli ilçesine getirildi. Bozhane Camii´nde kılınan cenaze namazına Efe´nin ailesi ve yakınları, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül ve birçok kişi katıldı.

Burcu Efe´nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

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