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Depremde yaralanan 51 kişi askeri uçakla İstanbul’a getirildi

Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 51 kişi, Kahramanmaraş’tan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a sevk edildi

Giriş: 07.02.2023 - 23:45 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde yaralanan 51 kişi askeri uçakla İstanbul’a getirildi
İHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların bir kısmı, tedavi için İstanbul’a getirildi.

Kahramanmaraş’tan aralarında çocukların da olduğu 51 yaralıyı alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı, saat 23.10'da Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na iniş yaptı. Yaralılar, burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak, tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü.

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