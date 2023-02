Kahramanmaraş deprem son durum... Tüm yurtta derin etki bırakan Kahramanmaraş depreminde hasarın boyutu ve can kayıpları her geçen gün artıyor. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki üst üste meydana gelen yıkıcı depremlerden Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya, Elazığ, Gaziantep ve daha birçok il ve ilçe etkilendi. Acı bilanço ile ilgili güncel açıklamalar gelmeye devam ederken afet bölgesinde son durumu haberimizde bir araya getirdik. İşte 20 Şubat 2023 depremde can kaybı, yaralı sayısı ve hasarın boyutuna ilişkin son dakika açıklamaları...