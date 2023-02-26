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DEPREMDE SON DURUM: 20. günde acı bilanço netleşiyor! 26 Şubat'ta Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı ile yıkılan ve hasarlı bina sayısı

Deprem felaketinde son durum: 20 gününde depremde acı bilanço netleşiyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimizde yıkıma neden olan deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Öte yandan depremde arama - kurtarma faaliyetleri sonlanırken enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Deprem felaketinin üzerinden geçen 20 günde ölü ve yaralı sayısı ile yıkılan ve hasarlı bina sayıları netleşmeye başladı. İşte 26 Şubat tarihi itibariyle deprem felaketinde son durum...

Giriş: 26.02.2023 - 09:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahrmanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem felaketinin üzerinden geçen 20 günün ardından ölü ve yaralı sayısı netleşmeye başladı. Hemen belirtelim ki arama - kurtarma faaliyetleri sonlanırken enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Peki, 26 Şubat itiariyle ölü veyaralı sayısı kaç? Kaç bina yıkıldı? İşte acı bilançoda yürek yakan rakamlar...

  • 20. GÜNÜNDE DEPREM FELAKETİNDE ACI BİLANÇO

    AFAD tarafından alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44.218 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

  • DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

    Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

    Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

     

  • 24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

     

  • "ŞU ANA KADAR 564 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ"

    Soylu, "Kaç müteahhit hakkında yakalama kararı vardı, kaçı yakalandı, kaçı aranıyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

    "İlk dakikadan itibaren devletin bütün birimleri bu konuda teyakkuza geçmiştir. Duyduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz ve tespit ettiğimiz her isme yurt dışı çıkış yasağı koyduk. Bir taraftan arama kurtarma yaptık, bir taraftan telefonla böyle bir şey söz konusuymuş dedik ve müdahaleyi hemen yaptık. Bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde oldu. Bu işin kim olursa olsun, ne olursa olsun sonuna kadar gidilecek. Hiçbir şey insan canından kıymetli değildir.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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